Il Cagliari è sempre più indirizzato verso l’esonero di Di Francesco, un cambio di strategia dopo il rinnovo che è andato in scena solo qualche settimana fa. Nelle ultime partite il club sardo non ha dato segni di reazione ed il ko nello scontro diretto contro il Torino potrebbe costare la panchina all’allenatore ex Roma. Nella 23esima giornata del campionato è arrivata una sconfitta pesantissima in casa contro i granata, decisiva una rete nel finale del difensore Bremer. La classifica è preoccupante, il Cagliari occupa il terzultimo posto, i punti di distacco dalla salvezza sono già 5.

La posizione di Di Francesco

Eusebio Di Francesco è sempre più a rischio esonero. In campionato il Cagliari non vince da novembre, i successi in totale sono stati solo tre e le sconfitte ben 14, pessima anche la differenza tra gol realizzati e subiti. Si stanno valutando alcune soluzioni per il sostituto, in pole c’è l’ex Spal Semplici che sarebbe entusiasta della nuova avventura, non sono da escludere ritorni di fiamma come Rastelli o Zenga. E’ libero Walter Mazzarri, ma la soluzione dell’ex Torino e Napoli al momento è molto difficile. La situazione sarà più chiara nelle prossime ore.