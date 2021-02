Valutazioni in casa Cagliari. Il club sardo è intenzionato ad esonerare l’allenatore Di Francesco, manovre in corso anche per il ritorno di Capozucca. La squadra è reduce dalla pessima prestazione nella 23esima giornata del campionato di Serie A, ko nel match per la salvezza contro il Torino: 0-1 il risultato finale con il gol messo a segno dal difensore Bremer. La condizione di classifica è drammatica, il Cagliari si trova al terzultimo posto e la zona salvezza è distante già 5 punti. Le qualità di certo non mancano e anche l’allenatore è bravo.

La rivoluzione in casa Cagliari

Il Cagliari ha in mente due mosse per provare a risollevare la stagione. La prima è il ribaltone in panchina, Di Francesco ha ormai le ore contate. In pole per il successore c’è Semplici, contatti in corso con l’ex Spal e c’è fiducia. Nel frattempo il ds Stefano Capozucca torna a Cagliari, l’intesa è stata raggiunta.