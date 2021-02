Il centrocampista Karol Linetty non risulta nell’elenco dei convocati del Torino per la partita del campionato di Serie A contro il Cagliari. Le due squadre sono pienamente in lotta per evitare la retrocessione, il rendimento è stato sicuramente negativo e ben al di sotto delle aspettative. Le premesse della vigilia erano ben altre considerando gli arrivi in panchina di Giampaolo e Di Francesco, due allenatori che non rinunciano al bel calcio.

Linetty torna a Torino

Nel frattempo il centrocampista Linetty ha fatto rientro sotto la Mole e si sottoporrà nuovamente al tampone per verificare l’eventuale contagio da Coronavirus. Il calciatore è stato sottoposto ad un test in Sardegna che ha dato esito dubbio. In via precauzionale lo staff medico granata ha deciso di far rientrare subito il calciatore a Torino.