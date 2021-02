La prossima finestra di calciomercato si preannuncia caldissima, in particolar modo a tenere banco è il futuro di Leo Messi. Il calciatore argentino è ancora il più forte al mondo insieme a Cristiano Ronaldo ed è quindi corteggiatissimo da tantissime squadre. L’attaccante è concentrato sulla stagione in corso, ma sarà difficile riuscire a vincere altri trofei con la maglia blaugrana, la squadra non sembra competitiva ed in più si devono registrare momenti di nervosismo in un ambiente ormai con il morale sotto i tacchi.

Il futuro di Leo Messi dovrebbe essere al Psg, la trattativa con il club francese è avanzata. L’argentino ha intenzione di chiudere il rapporto con il Barcellona, una storia d’amore bellissima ma che è giunta al capolinea. Le ultime incomprensioni con la dirigenza hanno compromesso il rapporto e non ci sono i margini per raggiungere un accordo per la prossima stagione. Tante squadre si sono messe in fila per assicurarsi le prestazioni di Messi, dal City al Psg, ma sono proprio i francesi i netti favoriti. Un indizio è arrivato da France Football, la rivista francese ha pubblicato in prima pagina la foto della Pulce con la maglia del Psg, segno che la trattativa sembra veramente agli sgoccioli.