Continua a tenere banco il caso Suarez alla Juventus. Sull’argomento ha deciso di intervenire anche il presidente Gravina e ha spaventato i tifosi bianconeri. Tutto è nato dopo la rottura dell’uruguaiano con il Barcellona, tante squadre si sono fiondate sul calciatore. Su tutte la Juventus che aveva avviato i contatti con il calciatore, l’ostacolo del passaporto ha fatto saltare l’affare. Sul banco degli imputati è finito proprio l’esame svolto a Perugia, considerato ‘farsa’ per i metodi di svolgimento. Sono in corso accertamenti e non sono da escludere colpi di scena.

Le parole di Gravina sul caso Suarez

Sull’argomento ha deciso di intervenire anche il presidente Gravina. “Ho letto quello che è stato scritto sui giornali, la Procura federale ha chiesto gli atti alla Procura della repubblica. Non appena li metterà a disposizione, la vicenda verrà approfondita anche dal punto di vista sportivo con serietà e imparzialità”, sono le dichiarazioni rilasciate a “La Verità”. La vicenda non si risolverà dunque con una sentenza legata alla giustizia ordinaria, ma potrebbe esserci un provvedimento anche da quello sportivo.