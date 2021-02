L’Inter pensa al derby scudetto contro il Milan, la 23esima giornata del campionato di Serie A può risultare decisiva per la corsa al primo posto. Ma a tenere banco è anche il futuro del club nerazzurro, sono in corso trattative per la cessione. La pandemia da Coronavirus ha accentuato i problemi di tutte le squadre, anche per il club nerazzurro la situazione non è sicuramente delle migliori. I risultati sul campo sono stati altalenanti, la squadra di Antonio Conte guida la classifica del campionato di Serie A, ma l’eliminazione in Champions League rischia di pesare tantissimo sul giudizio finale.

Inter, l’annuncio di Zhang

Zhang Jindong, proprietario di Suning Group ha deciso di intervenire in conferenza stampa per parlare del futuro dell’azienda di Nanchino. Il discorso ha toccato indirettamente anche il club nerazzurro, come riportato dai media nipponici le strategie sembrano allontanarsi dal mondo del calcio e questo conferma le indiscrezioni su una possibile cessione dell’Inter.

“Dobbiamo concentrarci sul campo di battaglia principale, lavorare in sottrazione, ridisegnare la linea di battaglia. Ci concentreremo sul commercio al dettaglio con risoluzione, chiuderemo e taglieremo le nostre attività irrilevanti in favore del commercio al dettaglio senza esitazioni”, ha detto Zhang.