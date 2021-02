La Champions League è una competizione che regala sempre grande spettacolo e per alcune squadre diventa spesso un’ossessione. L’obiettivo dei club è quello di alzare il trofeo, un sogno sicuramente più grande della vittoria del campionato. Sono arrivate importante novità, nel dettaglio dal 2024 cambia il format, è quanto svelato da ‘La Gazzetta dello Sport’. Le novità riguardano: l’aumento delle partecipanti (da 32 a 36 squadre), di conseguenza anche delle partite (per un minimo di 10 e per un massimo di 17, per chi arriva in finale) e l’assenza dei gironi (ci sarà un unico “gruppone”).

La nuova Champions League, i dettagli

Le 36 partecipanti saranno ordinate in 4 fasce in base al ranking Uefa. Si giocheranno 10 partite di sola andata, da cui scaturiranno poi le gare della fase finale.

Questo l’ordine per decidere le qualificate agli ottavi: