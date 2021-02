La partita di Champions League tra Lipsia e Liverpool rischia di essere rinviata. La competizione entra sempre più nel vivo, in particolar modo grande spettacolo in tutti i campionati in Europa, ma si avvicina sempre di più il ritorno in campo delle competizioni europee. La stagione dei Reds è stata sicuramente altalenante, la squadra di Klopp non è riuscita a ripetere la scorsa stagione ma può togliersi tanti soddisfazioni. Anche i tedeschi sono in lotta per traguardi ambizioni e non sono più una sorpresa.

Lipsia-Liverpool a rischio

Nel frattempo la sfida di Champions League tra Lipsia e Liverpool è a serio rischio rinvio. Il motivo? Le restrizioni adottate dai Governi contro la pandemia da Coronavirus. Nel dettaglio i voli dall’Inghilterra sono sospesi fino al 17 febbraio, così come in Germania che dovrebbe ospitare la partita il 16 febbraio. Si starebbe pensando ad un rinvio. Qualche dubbio anche sul match di Europa League, in programma a Lisbona il 18 febbraio, fra Benfica e Arsenal.