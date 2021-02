Si torna in campo per la Champions League, la competizione entra sempre più nel vivo e sono in arrivo nuove interessanti indicazioni. La fase a gironi è stata scoppiettante, ma adesso è arrivato il momento di fare sul serio, sono tante le squadre in lotta per la vittoria del trofeo e non sono da escludere sorprese. Sono tre le squadre italiane in corsa, quella più attrezzata è sicuramente la Juventus. La compagine di Andrea Pirlo sta riscontrando qualche difficoltà in campionato, ma in Europa ha dimostrato di poter lottare fino alla fine, la prestazione contro il Barcellona non è stata sicuramente un caso. Lazio e Atalanta possono essere considerate due outsider, ma dovranno vedersela con squadre del calibro di Bayern Monaco e Real Madrid.

Champions League, gli ottavi di finale: date e orari

Martedì 16 febbraio ore 21

Barcellona – Psg

Lipsia – Liverpool

Mercoledì 17 febbraio ore 21

Porto – Juventus

Siviglia – Borussia Dortmund

Martedì 23 febbraio ore 21

Atletico Madrid – Chelsea

Lazio – Bayern Monaco

Mercoledì 24 febbraio ore 21

Atalanta – Real Madrid

Borussia Moenchengladbach – Manchester City

Martedì 9 marzo ore 21

Juventus – Porto

Borussia Dortmund – Siviglia

Mercoledì 10 marzo ore 21

PSG – Barcellona

Liverpool – Lipsia

Martedì 16 marzo ore 21

Manchester City – Borussia Moenchengladbach

Real Madrid – Atalanta

Mercoledì 17 marzo ore 21

Bayern Monaco – Lazio

Chelsea – Atletico Madrid

LA GRIGLIA DI PARTENZA