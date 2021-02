L’allenatore Stroppa è a serio rischio esonero e il Crotone pensa ad un nome suggestivo come eventuale sostituto: Daniele De Rossi. Il rendimento del club calabrese è stato veramente deludente, in 21 partite ha conquistato appena 12 punti frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e ben 15 sconfitte. Serve un cambio di passo immediato per evitare la retrocessione con ampio margine. L’inizio di stagione era stato comunque incoraggiante con buone prestazioni e qualche punto conquistato, poi la squadra ha perso fiducia e sono arrivate sconfitte pesantissime anche con risultati rotondi.

Soluzione De Rossi per la panchina del Crotone

Sono in corso valutazioni per la panchina del Crotone, la dirigenza starebbe pensando ad un ribaltone in panchina. La posizione di Stroppa è in bilico, il club calabrese sta cercando un profilo giovane per iniziare un progetto per il futuro, eventualmente anche nel campionato di Serie B. Il nome caldissimo è quello di Daniele De Rossi. L’ex centrocampista della Roma è stato accostato anche ad altri club italiani, ma le trattative non sono mai andate in porto. Il Crotone potrebbe essere un’occasione per mettersi in mostra. Previste novità già nelle prossime ore.