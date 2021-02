Angel Di Maria è stato un protagonista nel successo del Psg nella sfida di Ligue 1 contro il Nimes, ma la notizia più importante riguarda l’annuncio su Leo Messi. Per la cronaca la sfida di campionato si è conclusa sul risultato di 3-0 con le reti che sono state realizzate da Di Maria, Sarabia e Mbappé, la squadra di Pochettino ha così riscattato il tonfo esterno contro il Lorient. La stagione del Psg è stata altalenante, il terzo posto in classifica non è sicuramente un risultato all’altezza ma la squadra è attrezzata per tornare in vetta e vincere il titolo con ampio margine.

Di Maria sul futuro di Messi

Nel frattempo sta scatenando le reazioni una notizia bomba sul futuro di Leo Messi e l’annuncio è arrivato direttamente di Angel Di Maria, la prossima destinazione della Pulce dovrebbe essere proprio in Francia, come riportato ai microfoni di Canal + subito dopo il match.

“Spero di prolungare con il Psg, ne stiamo parlando. Devo restare tranquillo, pensare alla mia situazione e restare a Parigi perché sono molto felice qui. Giocare con Messi? Sì, lo spero, penso che ci siano molte possibilità”.