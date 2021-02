Una condizione molto delicata per le prossime stagioni è quella legata ai diritti tv. E’ corsa a due tra DAZN e Sky, la situazione sembra ormai delineata. La giornata di ieri è stata quasi decisiva, al momento DAZN sembra essere in vantaggio considerando che l’ultima offerta si avvicina ai 973 milioni dell’ultimo contratto, cifra all’altezza anche in relazione ai problemi nati dalla pandemia da Coronavirus. L’offerta di Mediapro è stata giudicata inammissibile e Eurosport non si è presentata.

Corsa Sky-DAZN

L’offerta di DAZN sembra più alta di quella di Sky, situazione che porterebbe ad un ribaltone. Così DAZN si prenderebbe la maggior parte del cartellone della Serie A mentre Sky salverebbe una parte del calendario. Lunedì sarà la giornata decisiva. La vittoria di DAZN porterebbe ad un risultato quasi storico con il mondo del calcio che si proietta al futuro in modo sempre più innovativo.