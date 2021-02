E’ andato in scena un nuovo incontro tra l’attaccante Edin Dzeko e l’allenatore Fonseca, l’esito è stato sicuramente positivo ed il bosniaco si è allenato con il gruppo e può essere considerato reintegrato. Il club giallorosso è reduce da buone prestazioni, sono arrivate due vittorie consecutive contro Spezia e Verona che hanno permesso ai giallorossi di recuperare terreno in classifica. Adesso il big match contro la Juventus che chiarirà meglio gli obiettivi stagionali. La Roma è pianamente in corsa anche per lo scudetto, lo svantaggio dal Milan capolista è di appena 6 punti.

Dzeko-Fonseca, pace fatta

Nel frattempo arrivano aggiornamenti sull’incontro a Trigoria tra Dzeko e Fonseca. In mattinata c’è stato il chiarimento definitivo, il colloquio ha avuto esito positivo. Dzeko ha chiesto scusa all’allenatore ed è sembrato molto dispiaciuto per quanto successo. La volontà del bosniaco è adesso quella di tornare decisivo e provare ad aiutare la squadra a raggiungere obiettivi importanti. Fonseca ha gradito l’atteggiamento dell’attaccante e la frattura sembra proprio ricomposta.