Un’altra brutta storia che riguarda il mondo del calcio. E’ stato arrestato perché nascondeva in casa 26 chili di cocaina ben 210mila euro in contanti che sono stati ritrovati dai carabinieri di Ostia. E’ la storia di Alessandro Corvesi, calciatore 32enne con un passato nelle giovanili della Lazio. L’uomo si trova presso il carcere di Rebibbia, l’accusa è quella di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’ex biancoceleste aveva insospettito i carabinieri durante un controllo, è stato seguito fino all’abitazione: sono stati trovati 25 panetti di cocaina e 210mila euro in contanti. Corvesi è stato arrestato.

Chi è Alessandro Corvesi

Alessandro Corvesi è un calciatore classe 1988. Si tratta di un centrocampista centrale che può ricoprire anche il ruolo di esterno. La prima esperienza è stata con l’Under 19 della Lazio, poi il passaggio al Prato. Altre avventure con Lupa Roma, Pavia e Campus Eur. E’ finito anche in prima pagina delle riviste di gossip per una relazione con Antonella Mosetti.