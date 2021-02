L’ex calciatore di Serie A Tanino Vasari è stato arrestato per bancarotta fraudolenta, attualmente si trova ai domiciliari. L’ex Palermo gestiva insieme alla famiglia il panificio Caldopane. Per lo stesso reato sono stati indagati e denunciati anche il fratello e le figlie di Vasari. L’avvocato ha presentato istanza per la revoca della misura cautelare. “E’ il frutto della crisi economica. Vasari al momento ha ripianato tutti i debiti con i fornitori e ha consegnato tutti gli strumenti di lavoro al curatore fallimentare. Ha solo debiti con il fisco, ma anche questi verranno ripianati. Purtroppo la crisi economica ha falcidiato tante imprese e società. Vasari ha solo cercato di salvare la società nella quale lavoravano tutti i familiari”.

Chi è Tanino Vasari

Gaetano Vasari detto Tanino è un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante. È soprannominato Topolino e Speedy Vasari. Si è confermato un jolly per gli allenatori in grado di ricoprire tanti ruoli dell’attacco, da seconda punta ad esterno. La prima vera esperienza è stata con il Partinicaudace, si mette in mostra come un buon calciatore e viene chiamato dal Trapani. Poi il trasferimento all’Acireale e successivamente le stagioni con le squadre più prestigiose: Palermo, Cagliari, Sampdoria, Lecce. Undici presenze anche con il Cesena, prima di tornare al Palermo, infine Vittoria, ancora Trapani e Palermitana.