Zlatan Ibrahimovic sta disputando una stagione molto importante, ma la decisione dello svedese di partecipare all’edizione di Sanremo non è andata giù all’ex allenatore Fabio Capello. Il Milan è reduce dalla bruttissima sconfitta contro lo Spezia, ko che rischia di complicare ulteriormente la corsa scudetto, lo scontro della prossima giornata proprio contro i nerazzurri chiarirà meglio gli obiettivi della squadra di Stefano Pioli. Lo svedese non è riuscito a fare la differenza contro l’11 di Italiano, è stata una prestazione anonima per Ibrahimovic. L’ex Inter e Juventus continua a far discutere anche fuori dal campo, in particolar modo non sono mancate le frecciate di Fabio Capello.

Capello contro Ibrahimovic

Dopo la sconfitta contro lo Spezia, l’allenatore Capello non ha risparmiato critiche nei confronti di Zlatan Ibrahimovic, ai microfoni di Sky Sport.

“Avessi deciso io, non lo avrei mandato a Sanremo. Ibra è pagato dal Milan e devi avere rispetto per chi ti paga. Non si può fare il pendolare tra Milanello e Sanremo. Con tutto il rispetto, penso che il Milan avrebbe dovuto impedire la sua partecipazione. Ma lui ha voluto esserci”. Le parole dell’opinionista hanno portato motivi di discussione e tantissime reazioni, in attesa di una risposta di Ibra che potrebbe anche arrivare.