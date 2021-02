Si sta provando a fare luce sulla morte di Davide Astori, il calciatore della Fiorentina trovato morto in albergo prima della partita di campionato contro l’Udinese. Anche la compagna Francesca Fioretti si è presentata a Firenze per assistere al processo. L’ex concorrente del Grande Fratello è finita sulle copertine dei giornali di gossip, è stata infatti paparazzata in compagnia del calciatore dell’Inter Kolarov. E’ nata una nuova coppia, come confermano le foto pubblicate e che hanno creato stupide discussioni.

Francesca Fioretti al processo di Astori

Nel frattempo Francesca Fioretti è entrata al palazzo di giustizia di Firenze per assistere all’udienza del processo in abbreviato sulla morte di Davide Astori, l’unico imputato è il professor Giorgio Galanti. Francesca Fioretti è stata accerchiata dai giornlisti ma ha deciso di non rilasciare dichiarazioni.