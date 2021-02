Il gol di Cristiano Ronaldo sblocca la partita del campionato di Serie A tra Juventus e Roma. Si sta giocando il big match della 21esima giornata del massimo torneo italiano, si affrontano due squadre in lotta per obiettivi importanti.

Partenza sprint della squadra di Andrea Pirlo che passa in vantaggio dopo appena 13 minuti. Il marcatore? Sempre lui, Cristiano Ronaldo. Il portoghese è sempre più decisivo e molto bravo a superare Pau Lopez per il momentaneo 1-0. Poi sempre CR7 vicinissimo al raddoppio, la palla si stampa sulla traversa. In basso il VIDEO.