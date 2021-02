E’ gol di Gosens o autogol di Sirigu? Si è giocata la 21esima giornata del campionato di Serie A, tantissime indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Una partita che ha regalato tantissime emozioni è stata quella tra Atalanta e Torino. Partenza sprint della squadra di Gasperini che si ritrova in poco tempo in vantaggio di tre gol, poi la grande reazioni dei granata che riescono a riacciuffare il pareggio. Occasione sprecata per i nerazzurri, mentre per la squadra di Nicola si tratta di un ottimo punto per la zona salvezza.

Gol di Gosens o autogol di Sirigu?

Nel frattempo è arrivata una decisione importante sul fronte del Fantacalcio. La Lega Serie A ha assegnato il gol al calciatore dell’Atalanta, non si tratta dunque di autogol del portiere Sirigu. “Viene assegnato in via ufficiale a Gosens il secondo gol realizzato dall’Atalanta contro il Torino sabato scorso al minuto 19. La Lega Serie A, esaminando questa mattina tutte le immagini disponibili, dopo attenta valutazione e ricostruzione della dinamica dell’azione, ha accertato che il tiro del calciatore atalantino era indirizzato verso lo specchio della porta. Grazie alla sincronizzazione delle immagini della GLT si evince inequivocabilmente che il pallone calciato da Gosens, senza la deviazione di Sirigu, avrebbe comunque proseguito la sua traiettoria verso la porta pertanto, ai sensi del Regolamento sui gol dubbi, viene attribuita la marcatura al n. 8 dell’Atalanta”.