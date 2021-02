Inizio con il botto nel derby della 23esima giornata del campionato di Serie A, in campo Milan e Inter in un fondamentale scontro per lo scudetto. Nell’ultimo turno si è materializzato il sorpasso in vetta della squadra di Antonio Conte.

Il match si sblocca dopo appena 5 minuti, contropiede dell’Inter, Lukaku prova a trovare Lautaro ma l’intervento di Kjaer sembra risolutivo, poi ancora il belga mette in area un cross perfetto che trova il colpo di testa dell’argentino. Inter in vantaggio e Milan chiamato subito alla reazione. in basso il VIDEO del gol.