Il gol di Riccardo Meggiorini può essere considerato il più bello della stagione, non solo in Serie B ma per quanto riguarda anche il massimo campionato. Si sta giocando la 25esima giornata del torneo cadetto, sono in arrivo interessanti indicazioni per la zona promozione ma anche salvezza. Una partita che ha regalato già tantissime emozioni è quella tra Pisa e Vicenza, successo momentaneo per la squadra ospite ma ad attirare l’attenzione è stato il gol di Riccardo Meggiorini. la sfida si sblocca dopo 23 minuti con Dalmonte, passano 32 minuti e l’ex attaccante del Chievo realizza una rete davvero incredibile, la rovesciata ha già fatto il giro del web. In basso il VIDEO.

Maledetto Meggiorini, non te la meritavi sta sciccheria pic.twitter.com/vv3D6VdQSC — Fulvio Santucci (@SantucciFulvio) February 27, 2021