Esordio con la maglia del Siviglia per il Papu Gomez e subito un gol, la squadra spagnola è scesa in campo per la partita della Liga spagnola contro il Getafe. La sfida si è conclusa sul risultato di 3-0, il match non è mai stato in discussione: le reti sono state realizzate da El Haddadi, Gomez e En Nesyri.

Il gol del Papu Gomez

In particolar modo è stato bellissimo il gol del Papu Gomez che ha chiuso la partita, l’ex Atalanta si è presentato con il botto. La rete è uno spettacolo, tiro dalla distanza che si infila alle spalle del portiere avversario. Grandi complimenti dei compagni per un esordio veramente con il botto. In basso il VIDEO.