Dopo l’esperienza cinese Graziano Pellè torna in Italia. L’attaccante si candida ad essere un grande protagonista nella seconda parte di stagione, dovrà riuscire nell’impresa di salvare il Parma. E’ una stagione difficile per la squadra di D’Aversa (subentrato a Liverani), il penultimo posto è sicuramente preoccupante ma il distacco dalla zona salvezza è di appena due punti. Il classe 1985 non è nuovo al calcio italiano, Pellé ha infatti indossato le maglie di Lecce, Catania, Crotone, Cesena, Sampdoria e proprio Parma, mentre all’estero AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton e infine Shandong Luneng.

L’arrivo in Italia di Pellè

Graziano Pellè è arrivato oggi in Italia e si appresta ad iniziare l’avventura bis con la maglia del Parma. Il bomber è atterrato all’aeroporto di Malpensa: “Sto bene, sono superfelice. Però è meglio parlare dopo, avremo modo di farlo in questa settimana”. Il calciatore è arrivato in compagnia della fidanzata Viky Varga: “Siamo felici, avremo modo di passare del tempo insieme e di goderci la nostra nazione. Se sono pronto per domenica? Dobbiamo fare un pò di cose, ne parliamo a breve”. In basso il VIDEO dell’arrivo in Italia di Graziano Pellé.