Il Manchester City sta attraversando un momento magico e l’allenatore Pep Guardiola può essere considerato sicuramente soddisfatto. Il tecnico è invece preoccupato sul fronte contagi da Coronavirus in vista delle pause per le Nazionali. In particolar modo le nuove varianti rischiano di portare altre positività ed i viaggi per disputare le partite delle Nazionali potrebbe accentuare il problema. Le qualificazioni ai Mondiali andranno in scena in Sud America, Asia, Nord e Centro America ed Europa.

L’allarme di Guardiola

A poche ore dalla partita contro l’Everton, l’allenatore Guardiola ha lanciato l’allarme Covid-19: “la Premier League dovrebbe essere preoccupata per questo. Il solo modo per proteggersi da questo virus è stare a casa e socializzare a distanza. Nessun contatto, non viaggiare, non muoversi. I giocatori vanno ora con le loro nazionali ed è difficile dopo fare controlli. Quindi, purtroppo, qualcosa sta per emergere. Mi piacerebbe dire che non succederà, ma per esperienza è già successo in due o tre ondate. Se ti muovi, rischi di essere contagiato”.