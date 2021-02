Un gravissimo episodio si è verificato nel mondo del calcio italiano. Sono ore di apprensione in casa Hellas Verona per le condizioni di salute di Andrea Gresele, terzino destro della Primavera che è rimasto coinvolto in un bruttissimo incidente. Il calciatore classe 2002 è rimasto folgorato dopo aver toccato i cavi dell’alta tensione di un treno. Dopo la caduta ha riportato la frattura di una vertebra, un ematoma cranico e l’ustione di una mano. La dinamica dell’incidente non è stata ancora accertata, ma potrebbe essere stata una bravata.

L’incidente di Andrea Gresele, i dettagli

L’episodio si sarebbe verificato nella notte tra sabato e domenica in via Galileo Galilei (Porto San Pancrazio). Secondo quanto ricostruito pare che Gresele abbia scavalcato la recinzione in cemento, salendo poi sul tetto di un vagone, il contatto con i cavi dell’elettricità hanno portato pesanti conseguenze. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, è stato trasportato in ospedale e la prognosi è riservata.

Chi è Andrea Gresele

Andrea Gresele è un calciatore dell’Hellas Verona, di ruolo è un terzino destro bravo soprattutto in fase difensiva ma che ha dimostrato di essere pericoloso anche nella metà campo avversaria. E’ un classe 2002. La sua carriera è iniziata proprio dall’Hellas Verona, dalle giovanili, all’Under 17 e all’Under 19.