Un altro infortunio per Bennacer. Il Milan è in campo per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, una partita che può già indirizzare la qualificazione. I rossoneri sono in campo contro la Stella Rossa, nel primo tempo gol annullato a Theo Hernandez per un fallo di mano.

Al 39′ una tegola per l’allenatore Stefano Pioli, il centrocampista Bennacer è stato costretto al cambio per un problema fisico. Al suo posto è entrato Tonali, le condizioni del calciatore verranno valute nelle prossime ore. Al 42′ il match si sblocca con un autogol di Pankov, il Milan adesso dovrà mantenere il prezioso risultato di vantaggio.