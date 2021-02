L’infortunio di Leonardo Bonucci preoccupa la Juventus. Il club bianconero è pronto per la sfida di Champions League contro il Porto, l’intenzione della squadra di Andrea Pirlo è quella di ipotecare la qualificazione già nella gara d’andata. In campionato è reduce dalla sconfitta contro il Napoli, la situazione di classifica non è delle migliori e recuperare il distacco da Inter e Milan non sarà di certo facile. In Europa invece può togliersi delle soddisfazioni, il gioco di Pirlo sembra più adatto contro squadre che giocano a viso aperto.

L’infortunio di Bonucci, le ultime

Non arrivano buone notizie sull’infortunio di Leonardo Bonucci. Il calciatore è stato costretto ad alzare bandiera bianca nel match contro il Napoli, è stato convocato per la partita contro il Porto ma non sarà a disposizione. Bonucci ha riportato un infortunio muscolare, lo stop previsto è di almeno 20 giorni. Salterà oltre alla gara contro il Porlo, anche quelle di campionato con Crotone, Verona e Spezia. L’intenzione è recuperarlo per la sfida del 6 marzo contro la Lazio. Una tegola per Andrea Pirlo che dovrà affidarsi alla coppia Chiellini-de Ligt.