Il Milan non potrà contare su Mario Mandzukic nel derby di Milano contro l’Inter. Si avvicina sempre di più il big match della 23esima giornata del campionato di Serie A, una partita importantissima per la corsa scudetto. La squadra di Antonio Conte si è portata in testa alla classifica dopo il passo falso dei rossoneri contro lo Spezia, l’intenzione è quella di mantenere le distanze. Il Diavolo invece pregusta il nuovo sorpasso, la partita è aperta a qualsiasi risultato. Il match non potrà contare su una pedina importante, assenza pesante per infortunio.

L’infortunio di Mandzukic

Il Milan dovrà fare io conti con l’infortunio dell’attaccante Mario Mandzukic. Il calciatore ex Juventus si è fermato per un problema muscolare, dopo la prima gara da titolare contro la Stella Rossa il croato si è subito fermato. Un problema per Stefano Pioli che non potrà contare su molte rotazioni in attacco.