Arrivano brutte notizie per il Parma e per l’attaccante Pellé, il calciatore ha dovuto fare i conti subito con un infortunio. La squadra si sta preparando per la trasferta contro il Verona valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A, l’obiettivo è quello di conquistare punti per la zona salvezza. Il rendimento è stato da retrocessione diretta e serve un cambio di passo, il Parma ha conquistato appena 13 punti in 21 partite.

L’infortunio di Pellé

Il Parma ha piazzato un colpo molto importante per il mercato di gennaio, è stato chiuso l’accordo per l’attaccante Pellé, l’ex Sampdoria è tornato dalla Cina. Il calciatore non figura nell’elenco dei convocati.

“Graziano Pellè non fa parte dell’elenco dei convocati a causa di un problema muscolare al tricipite surale destro incorso durante l’allenamento di oggi. Domani saranno eseguiti gli accertamenti del caso”.