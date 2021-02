L’Inter pensa alla Serie A, il campionato è l’unico obiettivo rimasto e dopo il successo nel derby contro il Milan è la favorita alla vittoria finale. La squadra di Antonio Conte è concentrata per la sfida contro il Genoa, nel frattempo continuano a rincorrersi voci che riguardano la situazione societaria del club e non arrivano buone notizie. La condizione economica non è delle migliori e si è accentuata a causa della crisi da Coronavirus.

I dettagli sul futuro dell’Inter

Il titolo Suning è stato sospeso alla Borsa di Shenzhen e sono in arrivo aggiornamenti che riguardano anche il club nerazzurro. Secondo le ultime novità sembra che dietro alla sospensione del titolo ci sia la Alibaba di Jack Ma, ma potrebbe essere anche lo Stato a prendere il controllo della società nerazzurra. L’azienda cinese ha comunicato che il 20-25% del capitale sarà trasferito con un cambio del controllo che oggi per poco più del 50% è della famiglia Zhang. La notizia conferma la necessità di liquidità.