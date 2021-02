L’Inter rischia di dover abbandonare la possibilità di vincere un altro trofeo, la Coppa Italia. Dopo l’eliminazione in Champions League ed il mancato ingresso in Europa League, anche la competizione nazionale rischia di sfumare dopo la sconfitta nell’andata della semifinale contro la Juventus, 1-2 il risultato finale. Il tecnico Antonio Conte è deluso dal rendimento di Sanchez: arrivato come un possibile uomo in più, il cileno non è riuscito a fare la differenza. La squadra nerazzurra ha tentato di concludere lo scambio con Dzeko, il bosniaco sarebbe stato l’innesto perfetto sia per le qualità in fase realizzativa che di esperienza.

Conte deluso da Sanchez

L’Inter può contare sicuramente su un attacco di primissimo livello. Lukaku si conferma uno dei migliori del campionato, è in grandissima forma e trova la via della rete con facilità. Stagione molto positiva per Lautaro Martinez, l’argentino si candida ad essere un grandissimo protagonista della prossima finestra di calciomercato, l’asta di partenza sarà altissima. Conte non può contare su riserve all’altezza, Sanchez potenzialmente può fare la differenza ma difficilmente si dimostra l’uomo in più. In particolar modo non riesce ad incidere da seconda punta, il cileno ha commesso troppi errori in fase realizzativa e non si è dimostrato lucido nei metri finali del campo. Può rendere sicuramente di più in zona di trequartista, ma Conte non ha intenzione di sbilanciare la squadra affidando l’attacco a tre calciatori troppo offensivi. Sanchez dovrà riscattarsi nella seconda parte di stagione, Conte non può essere contento. In basso il VIDEO con tutti i dettagli.