L’Inter ha conquistato tre punti preziosissimi nella partita di campionato contro la Fiorentina, continua la corsa scudetto per l’11 di Antonio Conte. Ma a tenere banco è anche e soprattutto la cessione del club, i prossimi mesi saranno caldissimi. Sono in corso trattative per il passaggio di proprietà, ma la situazione è ancora in alto mare. La condizione del club dal punto di vista economico non è delle migliori, la causa principale è quella della pandemia da Coronavirus, le casse dei club di calcio di tutto il mondo sono sempre più vuote.

La situazione in casa Inter

L’Inter è sotto la lente d’ingrandimento della Covisoc, si tratta della commissione di vigilanza che monitora la solidità finanziaria dei club. Sono stati chiesti dei chiarimenti a Suning sul rinvio dei pagamenti degli stipendi ai calciatori, il gruppo cinese ha assicurato che onererà tutti gli impegni per la stagione in corso. Entro la fine del 2021 il club dovrà procedere con il pagamento di quasi 200 milioni di euro tra stipendi, cartellini dei calciatori e interessi. Sul fronte cessione è stata rifiutata la prima offerta da 750 milioni di BC Partners, ma è prevista una nuova proposta, senza dimenticare altre soluzioni.