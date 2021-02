L’Inter è in seri problemi dal punto di vista economico e ha bisogno di 200 milioni di euro entro il 31 marzo. Il club nerazzurro è concentrato sulla stagione in corso, ma a tenere banco è anche il futuro. La squadra di Antonio Conte è in corsa per vincere lo scudetto, rappresenta l’obiettivo principale considerando l’eliminazione in Champions League, la mancata qualificazione in Europa League e la sconfitta nell’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. La compagine nerazzurra è sicuramente attrezzata per arrivare in testa alla classifica, ma nel corso della stagione si sono registrati passi falsi anche a sorpresa.

L’Inter ha bisogno di 200 milioni

L’inter rischia veramente grosso dal punto di vista economico. Secondo quanto riferito dal Financial Times, Suning deve pagare entro il 31 marzo gli stipendi dei calciatori, gli interessi dei bond e le rate previste dagli ultimi acquisti di calciomercato. La proprietà cinese è dunque obbligata a valutare la proposta arrivata da BC Partners. Sul piatto sono finiti 750 milioni di euro per acquisire il pacchetto di maggioranza. Si attende una risposta da parte della proprietà nerazzurra che complessivamente incasserebbe solo 350 milioni.