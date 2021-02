Jamal Musiala è il nuovo talento del calcio europeo ed è considerato un calciatore in grado di diventare un campione nei prossimi anni. L’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco ha lanciato il giocatore inglese di cittadinanza tedesca nel calcio che conta, il calciatore classe 2003 ha raddoppiato al 24′ con un’ottima azione. Nel complesso la sua prestazione è stata molto importante, tanto da aver attirato già l’attenzione di tanti club disposti a fare follie. Il club tedesco ha però intenzione di blindarlo con l’obiettivo di rinnovare il contratto il più a lungo possibile.

Chi è Jamal Musiala

Jamal Musiala è un calciatore inglese con cittadinanza tedesca. Si tratta di un trequartista molto rapido, abile sia nella fase di finalizzazione che in quella di assist-man, è dotato di personalità e visione di gioco. Le prime esperienze da calciatore sono state con le giovanili di TSV Lehnerz e Chelsea. Poi il colpo di genio del Bayern Monaco che si è assicurato le prestazioni di un grandissimo calciatore. Inizialmente è stato impiegato con la seconda squadra, il 20 giugno 2020 si è registrato l’esordio in prima squadra in un match di Bundesliga, diventando il più giovane giocatore del club bavarese ad esordire nel massimo campionato tedesco all’età di 17 anni e 115 giorni. E’ diventato protagonista in Champions League, adesso dovrà continuare a dimostrare tutto il suo valore.