Juventus, Cassano smaschera Cristiano Ronaldo: “non è rigore”

Continua a tenere banco il calcio di rigore non concesso alla Juventus per un fallo su Cristiano Ronaldo nella partita di Champions League contro il Porto. La sfida si è conclusa sul risultato di 2-1, la squadra di Andrea Pirlo ha pagato errori incredibili ad inizio del primo e del secondo tempo, in particolar modo la giocata horror di Szczesny e Bentancur in occasione della prima marcatura. Il gol di Chiesa nel finale ha permesso ai bianconeri di lasciare aperta la qualificazione e giocarsi tutto nella partita di ritorno. Nel finale proteste bianconere per un rigore non concesso per un contatto su Cristiano Ronaldo.

Cassano sul rigore non concesso alla Juve

Antonio Cassano commenta così l’episodio del calcio di rigore non concesso alla Juventus e la prestazione del calciatore. “Fa un gol a partita, è vero, ma fa fatica nell’idea di Pirlo. Lui è sempre stato un po’ egoista, a lui non frega nulla che gli altri facciano gol, è un tipo di giocatore che vive per fare gol”. Sull’episodio finale: “In Champions League i rigori o sono netti o non ci sono. È vero che gli va addosso ma la gamba sinistra di Cristiano Ronaldo va già a terra prima del contatto”.

Qualche dubbio in più da Lele Adani: “Faccio fatica a non vedere il fallo. Secondo me lì almeno va rivisto al VAR, vanno fatti i raggi X”.