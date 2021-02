Non solo la sconfitta contro il Napoli, la Juventus deve fare i conti anche con l’infermeria. In particolar modo infortunio per Cuadrado, il colombiano sarà costretto a saltare le prossime partite tra Champions League e campionato. I bianconeri sono reduci dal brutto ko contro la squadra di Gennaro Gattuso, 1-0 il risultato finale con la rete messa a segno da Insigne su calcio di rigore. La situazione di classifica è peggiorata, adesso è l’Inter la principale candidata alla vittoria finale. La compagine di Andrea Pirlo si prepara per la partita contro di Champions League contro il Porto con l’obiettivo di provare ad ipotecare la qualificazione.

Juventus, l’infortunio di Cuadrado

La Juventus non potrà contare sulle prestazioni di Cuadrado nelle prossime partite, il calciatore ha dovuto fare i conti con un infortunio nella partita contro il Napoli e dovrà stare a riposo almeno per 10 giorni. L’ex Fiorentina ha riportato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra.

“Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Juan Cuadrado presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato”.