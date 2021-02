Scintille al termine della partita di Coppa Italia tra Juventus e Inter, si è registrato lo sfogo del presidente Andrea Agnelli che sembra rivolto contro la panchina nerazzurra, si ipotizza da Conte a Marotta. La partita si è conclusa sul risultato di 0-0, i bianconeri volano in finale. Le occasioni più importanti si sono registrate proprio a favore dei bianconeri, Cristiano Ronaldo non è stato lucidissimo in fase realizzativa.

La risposta di Conte

Intervistato ai microfoni di Rai Sport il tecnico Antonio Conte ha commentato così l’episodio: “Le persone della Juventus dovrebbero dire la verità. Il quarto uomo ha visto cos’è successo per tutta la partita, bisognerebbe essere più educati… ci vorrebbe più rispetto e più sportività, maggiore rispetto per chi lavora”.