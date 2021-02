L’eliminazione del Napoli in Europa League ha liberato una data per il recupero della partita del campionato di Serie A contro la Juventus. La squadra di Gennaro Gattuso non è riuscita a ribaltare il risultato dell’andata, contro il Granada la vittoria al Diego Maradona non è servita a staccare il pass per gli ottavi di finale della competizione. Adesso gli azzurri dovranno concentrarsi sul campionato con l’obiettivo di chiudere la stagione almeno al quarto posto, impresa che sembra molto difficile. La Juventus ha ancora chance di lottare per lo scudetto, in Champions League dovrà ribaltare la sconfitta dell’andata contro il Porto.

Juventus-Napoli, la data

Juventus e Napoli dovranno recuperare una partita, quella rinviata a causa della mancata partenza della squadra di Gattuso dopo il riscontro dei casi di Coronavirus. L’eliminazione degli azzurri in Europa League ha ‘liberato’ il calendario per il recupero della gara. Si è infatti aperto lo slot del 17 marzo, data disponibile anche per la Juventus: è questa l’unica data infrasettimanale disponibile in caso di passaggio del turno in Champions della squadra di Andrea Pirlo. La Juventus ha conquistato anche la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Juve-Napoli si giocherà dunque il 17 marzo alle 18.45.