L’ennesima occasione sprecata. Brutta sconfitta per la Juventus che non è riuscita ad approfittare del passo falso del Milan, i rossoneri hanno perso a sorpresa sul campo dello Spezia mentre i bianconeri hanno dovuto fare i conti con il ko contro il Napoli. La squadra di Andrea Pirlo non ha comunque demeritato, non è riuscita a concretizzare le occasioni nel finale ed è mancata negli uomini chiave. La Juventus ha trovato difficoltà a centrocampo e gli attaccanti non sono stati lucidi, il migliore in campo è stato Chiesa. Non sono stati concreti Cristiano Ronaldo e Morata, il punto di forza è la difesa ma un’ingenuità di Chiellini ha procurato il rigore decisivo, poi trasformato da Insigne.

Juventus, tutto sulla Champions League

La Juventus può essere considerata la squadra più forte del campionato di Serie A, ma ha deciso di iniziare un nuovo progetto con un allenatore giovane in panchina e questo, inevitabilmente, ha portato difficoltà iniziali. Poi la squadra ha preso sempre più consapevolezza, ma nelle partite chiave non riesce a svoltare la stagione: è successo con l’Inter e adesso contro il Napoli. Senza considerare i punti persi con le squadre in lotta per la salvezza, Crotone e Verona su tutte. Il margine per recuperare c’è tutto, ma è imminente anche il ritorno della Champions League.

L’Inter sarà impegnata in una sola competizione, il campionato e questo può trasformarsi in un vantaggio decisivo per la vittoria dello scudetto. I bianconeri hanno dimostrato di essere molto competitivi in Champions League, in particolar modo il netto successo sul campo del Barcellona è sotto gli occhi di tutti. Il gioco di Pirlo è molto più concreto in campo europeo, contro squadre che giocano a viso aperto, i problemi emergono con squadre chiuse e che non amano giocare a viso aperto. Ecco perché la Champions può diventare l’obiettivo principale per la Juventus, con la consapevolezza di rischiare di chiudere la stagione con in bacheca un titolo (la Coppa Italia).