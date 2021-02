Lite Agnelli-Conte, bordate di Bonolis: “il solito stile Juve, Bonucci non può parlare…”

Continua a tenere banco la lite tra Andrea Agnelli e Antonio Conte, l’episodio si è verificato in occasione della partita di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Il ritorno della semifinale si è conclusa sul risultato di 0-0, punteggio utile alla Juventus per staccare il pass per la finale. Ma l’argomento caldo è sicuramente quello della tensione tra l’allenatore dei nerazzurri ed il presidente dei bianconeri. Nel mirino è finito il dito medio dell’ex Nazionale e lo sfogo del numero uno bianconero al termine della partita, sono volate parole grosse. Lo stesso allenatore al fischio finale ha risposto per le rime.

Lite Agnelli-Conte, le bordate di Bonolis

Anche il presentatore Paolo Bonolis ha deciso di lanciare bordate, è quanto riferito ospite di GazzaTalk. “E’ sempre molto divertente, la signorilità della famiglia Agnelli si è mostrata un’altra volta. Così come Bonucci, che invita a rispettare l’arbitro ed è il primo a strillare sempre, che sia in campo o in panchina. Non so come possa intervenire in una protesta di Conte nei confronti dell’arbitro, da che pulpito… Evidentemente in casa bianconera si usano due pesi e due misure. Gli insulti del presidente Agnelli? Non c’è una caduta di stile congenita, ma un’arroganza che porta a questo, non gli darei troppo peso”.

Poi altre frecciate: “La Juve vista ieri sembrava il Crotone che difendeva il risultato, ma hanno dei giocatori talmente forti che in contropiede ti creano difficoltà e una difesa rocciosa”.