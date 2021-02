Continuano le reazioni dopo la lite tra Antonio Conte e Andrea Agnelli. L’episodio si è verificato in occasione della partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-0 e ha visto la qualificazione all’ultimo atto per la squadra di Andrea Pirlo. E’ andato in scena un botta e risposta tra il presidente bianconero e l’allenatore nerazzurro, prima il gesto del dito medio di Conte e nel finale lo sfogo di Agnelli con parole durissime nei confronti dell’ex allenatore dal dente avvelenato.

Il Tapiro d’Oro per Agnelli

Dopo il Tapiro d’Oro per Antonio Conte è arrivato anche quello nei confronti di Andrea Agnelli. Intercettato dall’inviato Valerio Stafelli il presidente bianconero ha accettato il ‘premio’ e ammesso lo scambio di insulti: “Ogni tanto la passione nel nostro lavoro porta ad andare oltre le regole delle buona maniere. La collaborazione con Conte si è chiusa bene. Quelli erano gesti di affetto…”,