Nuovi dettagli sulla lite tra Zlatan Ibrahimovic e Lukaku, lo scontro violentissimo si è verificato in occasione della partita di Coppa Italia tra Inter e Milan che ha visto la qualificazione del club nerazzurro. Poco prima dell’intervallo sono volate parole grosse tra i due attaccanti. Come emerge da alcuni video Ibrahimovic avrebbe detto “Vai a fare i tuoi riti voodoo di m… da un’altra parte. Piccolo asino”. Il belga ha replicato a muso duro: “I fuck you and your wife…”. Per poi aggiungere: “Parliamo ancora di tua madre?”.

Ibrahimovic ascoltato in Procura

Come riporta Sky Sport la Procura Federale ha convocato Ibrahimovic per raccogliere la sua versione. All’incontro erano presenti anche l’avvocato Fabio Esposito e, collegati in videoconferenza, Chinè, Scarpa e Ricciardi. Il prossimo ad essere ascoltato sarà Lukaku.