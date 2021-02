Arriva una brutta notizia per Sara Carbonero, la moglie dell’ex portiere Iker Casillas. Secondo le ultime indiscrezioni la giornalista sarebbe ricoverata presso la Clinica dell’Università di Navarra, come riporta il quotidiano El Pais pare che il tumore si sia ripresentato a distanza di due anni. Sara Carbonero avrebbe già iniziato un nuovo ciclo di terapie. Negli ultimi mesi si era sottoposta regolarmente a controlli di routine, l’ultimo purtroppo ha evidenziato il ritorno del tumore. La giornalista ha già accettato si sottoporsi ad una nuova operazione.

Chi è Sara Carbonero

Sara Carbonero Arévalo è una giornalista spagnola, vicedirettrice della sezione sport di Mediaset España. Nei primi anni della carriera ha lavorato per Radio Marca, poi tante altre esperienze che hanno permesso alla spagnola di lanciarsi sempre di più nel mondo del lavoro. Nel 2009 è stata eletta come la giornalista più sexy del mondo dalla rivista statunitense FHM. E’ diventata famosa anche nelle riviste di gossip per la relazione con il portiere Casillas, famoso il bacio in diretta televisiva, dal 2010 ha iniziato a lavorare anche in Italia. Nel maggio 2019 ha rivelato di essere stata operata per un tumore dell’utero.