Nuovi retroscena sul match di campionato tra Napoli e Juventus, momenti di tensione che riguardano Paratici e Nedved. Per la cronaca la partita si è conclusa sul risultato di 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Insigne su ingenuità del difensore Chiellini. Passo falso gravissimo per la squadra di Andrea Pirlo che ha fallito una grossa chance per accorciare dalla vetta della classifica, scatto in avanti del Napoli che torna in corsa per obiettivi importanti.

Napoli-Juventus, tensione con Paratici e Nedved

Sta circondo un video registrato in occasione della partita di campionato tra Napoli e Juventus. Fabio Paratici e Pavel Nedved sono stati beccati a inveire contro l’arbitro Calvarese. Sono volati insulti da parte dei due dirigenti bianconeri. L’episodio si è verificato a distanza di pochi giorni dal battibecco tra Conte e Agnelli. In basso il VIDEO.