Problemi di formazione in casa Napoli, anche il difensore Koulibaly è risultato positivo al Coronavirus. La squadra di Gennaro Gattuso si prepara per la partita di sabato contro il Genoa, si tratta di una trasferta insidiosa per l’11 azzurro. Dopo Ghoulam anche il centrale difensivo è stato sottoposto ad un nuovo tampone che ha dato esito positivo. La conferma è arrivata direttamente dal Napoli con un comunicato pubblicato sul profilo Twitter.

“Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”.