Il destino di Gattuso sembra segnato. Su CalcioWeb abbiamo ribadito il merito dell’allenatore del Napoli che è riuscito a ricompattare un ambiente distrutto dopo il percorso con Carlo Ancelotti in panchina. L’impatto è stato traumatico, ma con il lavoro Ringhio è riuscito a conquistare risultati convincenti ed a regalare un gioco alla squadra. Più ovviamente la grinta che era un marchio di fabbrica anche da calciatore. La stagione del Napoli può essere considerata sicuramente all’altezza, la squadra è in lotta per obiettivi importanti, ma deve fare i conti con qualche situazione spinosa all’interno dello spogliatoio, come emerso dall’ultima intervista di Gattuso.

L’addio con Gattuso e i sostituti

Negli ultimi giorni sono circolate alcune voci che riguardano il Napoli. Il malumore di Gattuso verso la dirigenza è stato evidente, si sarebbe aspettato più protezione dopo essere riuscito nell’impresa di riportare tranquillità e risultati. Invece il presidente De Laurtentiis ha deciso di non esporsi. E questo non è andato giù a Gattuso. In più le voci su un possibile ritorno di Maurizio Sarri hanno fatto il resto. A questo punto il rinnovo del contratto di Gattuso sembra proprio da escludere, l’intenzione è quella di completare la stagione provando a raggiungere il miglior risultato possibile. E poi salutarsi.

Il dopo- Gattuso

Il presidente De Laurentiis sta sfogliando la margherita per la prossima stagione e sono diversi i nomi al vaglio. Si è parlato di contatti con Benitez per un ritorno a sorpresa, al momento non è la soluzione più calda. Il nome che stuzzica di più è quello di De Zerbi, uno degli allenatori più emergenti. Ormai è una sicurezza con il Sassuolo, le sue squadre giocano a meraviglia ed il presidente De Laurentiis vorrebbe puntarci. La trattativa può entrare nel vivo già nelle prossime settimane. L’ultimo nome è quello di Juric, altra rivelazione sulla panchina dell’Hellas Verona.