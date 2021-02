Jorginho torna in Italia? Il Napoli non sta attraversando un buon momento, la squadra di Gennaro Gattuso è reduce dall’eliminazione in Coppa Italia contro l’Atalanta e si prepara per il fondamentale match di campionato con la Juventus. L’allenatore si gioca la panchina, Ringhio dovrà convincere soprattutto dal punto di vista della prestazione. Il futuro sembra già delineato con il ribaltone previsto al termine della stagione, ma in caso di altre sconfitte non è da escludere un divorzio anticipato. Nel frattempo si parla di futuro e di possibili trattative di calciomercato.

Calciomercato Napoli, le ultime su Jorginho

Si torna a parlare di un possibile ritorno al Napoli del centrocampista Jorginho, un calciatore che ha lasciato un ottimo ricordo in Italia. Sull’argomento si è sbilanciato l’agente Jorge Santos, ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Sarri di nuovo al Napoli? Il calcio è dinamico, non si può escludere nulla. Tornasse Sarri, potrebbero fare qualche tentativo per riportare anche Jorginho. Gli piace, è perfetto per il suo gioco. Non escludo nulla, mai dire mai”.

Poi altre indicazioni: “Jorginho sta facendo bene al Chelsea, si trova bene a Londra, con il nuovo allenatore Tuchel si è integrato bene e ha ancora due anni di contratto. È titolare con la Nazionale italiana, con un buon progetto tornerebbe a giocare in Italia”.