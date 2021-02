Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del calcio italiano ed estero. Sta scatenando le reazioni una notizia bomba sul futuro di Leo Messi e l’annuncio è arrivato direttamente di Angel Di Maria, la prossima destinazione della Pulce dovrebbe essere proprio in Francia, come riportato ai microfoni di Canal + subito dopo il match.“Spero di prolungare con il Psg, ne stiamo parlando. Devo restare tranquillo, pensare alla mia situazione e restare a Parigi perché sono molto felice qui. Giocare con Messi? Sì, lo spero, penso che ci siano molte possibilità”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Secondo quanto affermato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Melissa Satta sarebbe in questo periodo corteggiata da una persona legata al momento del pallone.“Nei giorni scorsi l’ex Velina ha raggiunto Napoli, dove ha trascorso alcuni giorni in compagnia di una sua carissima amica. Sotto al Vesuvio gira voce però che la bella showgirl abbia un corteggiatore misterioso appartenente al mondo calcistico. Cederà alle sue lusinghe?”. Per il momento il nome del corteggiatore non è stato spifferato, ma i paparazzi sono già all’opera in attesa di qualche indizio. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, gli ultimi aggiornamenti

Il mondo del calcio è ancora sconvolto per Diego Armando Maradona. L’ultimo argomento riguarda un costosissimo anello che l’argentino aveva ricevuto in regalo in Bielorussia nel 2018: si tratta di un gioiello con un diamante blu incastonato. Il costo sarebbe di circa 300mila euro. Secondo quanto riporta il giornalista argentino Luis Ventura, l’anello si trovava nella cassaforte posizionata sotto il letto. Sull’argomento ha deciso di intervenire anche l’avvocato Mario Baudry: “Ho una chat con Monona, la sua cuoca, che ammette a chi l’ha consegnato e anche le riprese dell’assistente di Diego, dove si vede che lo mette in macchina una delle figlie. Sì, si tratta di Gianinna”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una storia che ha portato conseguenze nel mondo del calcio italiano. Nel dettaglio il presidente del Novara calcio Marcello Cianci è stato denunciato per ricettazione dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria. Il numero uno del club è stato trovato in possesso di 200 mila euro in contanti senza spiegare la provenienza, la somma di denaro è stata sequestrata. L’episodio si è verificato durante un controllo dei finanzieri del Gruppo di Locri, i militari hanno trovato all’interno del mezzo una busta di generi alimentari con all’interno i 200 mila euro in banconote. Cianci è stato denunciato e dopo qualche ora si è dimesso dalla carica di presidente e a.d. della società. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).