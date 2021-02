Le notizie del giorno, bomba su Allegri. Il passo indietro di Conte e le confessioni della figlia di Maradona

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del calcio italiano ed estero. Tra presente e futuro. Sono giorni caldissimi in casa Roma, il club giallorosso ha intenzione di raggiungere il miglior risultato possibile in stagione, può ancora lottare per la qualificazione alla prossima Champions League, ma si pensa anche alla prossima stagione e circola il nome di Allegri. Interessanti indicazioni arrivano dal giornalista Mario Sconcerti, durante un intervento a ‘TeleRadioStereo’. “Sono sicuro che Allegri abbia già firmato un contratto, credo abbastanza che venga alla Roma. Anche se mi sbagliavo sulla vita privata: pensavo stesse a Roma, invece mi hanno detto che lui e Ambra vivono a Brescia. Sono convinto che i Friedkin abbiano chiesto la disponibilità e che l’abbiano ottenuta. E che ci sia anche qualcosa di scritto”. Allegri ha intenzione di tornare in panchina dopo l’esperienza con la Juventus, negli ultimi mesi non sono mancati i contatti con club esteri ma che non hanno portato ad alcun accordo. Adesso potrebbe ripartire dalla Roma con l’intenzione di aprire un percorso vincente nei prossimi anni. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La figlia di Diego Armando Maradona, Gianinna ha deciso di rispondere per le rime con un messaggio su Instagram ad una giornalista: “Se mi dovessi suicidare a causa di tutto quello che dicono contro di me, di chi sarebbe la colpa? Di nessuno, vero? Perché a nessuno interessa niente. Dicono la prima cosa che viene loro in mente e, se poi viene dimostrato il contrario, non importa, sono una donna forte e il tempo dimostrerà come sono andate le cose. Se non avessi un figlio, i miei pochi amici e la mia famiglia, con le molestie che ricevo e la vita che mi è stata scombussolata mi sarei già suicidata”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno

L’Inter si prepara per la partita contro la Lazio e alla vigilia del match l’allenatore Antonio Conte ha deciso di chiedere scusa per il suo comportamento con Agnelli. “Prima di iniziare la conferenza stampa, penso sia giusto chiarire l’episodio accaduto allo Stadium. La verità l’hanno vista e sentita tutti. E questo è importante. Detto questo, noi siamo dei modelli educativi e siamo tenuti in qualsiasi circostanza a ricordarlo. Mi dispiace per quello che è successo e sono qui per scusarmi. Ho reagito nella maniera sbagliata a una provocazione e a degli insulti. Avrei potuto replicare in maniera diversa, più simpatica o positiva. Ne farò tesoro per la prossima volta. Ho sbagliato, avrei dovuto rispondere in maniera diversa. Ora però concentriamoci sul campo e sul calcio”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).