Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Il Torino ha sospeso gli allenamenti su indicazione dell’Asl a causa di nuove positività al Coronavirus: sono almeno sei i calciatori positivi, più un tampone che ha dato esito incerto. La partita Torino-Sassuolo è sempre più a rischio rinvio e la Lega Serie A prenderà una decisione a breve. Anche la gara infrasettimanale contro la Lazio è in discussione. Il focolaio che ha colpito il Torino non deve essere sottovalutato, i due casi inizialmente accertati sono diventati sei nel giro di poche ore. L’ufficialità del rinvio di Torino-Sassuolo dovrebbe arrivare a breve, più incertezza sulla gara contro la Lazio. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Si è verificato un episodio che riguarda il calciatore dell’Atletico Madrid Luis Suarez: dal famoso morso nei confronti di Chiellini è passato al pizzicotto. La vittima questa volta è l’ex Roma Rudiger, al 79′ i due hanno ingaggiato una lite. Il difensore non ha preso bene il gesto e ha deciso di affrontare a muso duro Suarez. L’attaccante non è nuovo a questi episodi: oltre a quello con Chiellini, da segnalare anche i morsi nei confronti del centrocampista del Psv Otman Bakkal e di Branislav Ivanovic del Chelsea. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, gli ultimi aggiornamenti

Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora tutto da decidere, la scadenza del contratto del portoghese è nel 2022, ma potrebbe decidere di lasciare la Juventus con un anno d’anticipo. Lo stipendio di CR7 pesa tantissimo per le casse del club bianconero, 30 milioni di euro a stagione sono una cifra troppo alta per le casse di una società in difficoltà dopo la crisi per il Coronavirus. Non è da escludere dunque l’addio anticipato già dalla prossima stagione. Sull’argomento si è sbilanciato Fabio Santini, giornalista di “Libero”, intervenuto negli studi di “7 Gold”: “Ronaldo ha chiesto al suo agente Jorge Mendes di lasciare la Juventus per una nuova avventura. Il campione portoghese ha intenzione di approdare in Francia, al Psg. Vedremo come si evolverà la situazione”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Si è verificata una sfuriata di Gasperini contro Ilicic, sostituito dopo appena 30 minuti dall’ingresso in campo contro il Real Madrid. A causa di un atteggiamento considerato sbagliato, l’allenatore gli avrebbe urlato: “basta lamentarsi, fai qualcosa”, per poi punirlo con il cambio. La sostituzione non è stata gradita dal calciatore. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).